إيقاف لاعب شهير بسبب مصافحته لفريقه دون إجراءات احترازية

قرر مسؤولو نادي هيرتا برلين الألماني إيقاف المهاجم الإيفواري سالومون كالو، عقب مصافحته زملاءه في الفريق دون مراعاة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال نادي هيرتا في بيان: "ما بدر من اللاعب تصرف شخصي، ولا يعكس الإجراءات الصارمة التي يتبعها النادي ولاعبوه للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية".

أوضح النادي أن الواقعة حدثت عقب التأكد من سلبية فحوصات لاعبي الفريق بالكامل.

NO CUMPLIÓ CON EL DISTANCIAMIENTO #BundesligaxFOX El polémico video que compartió Salomon Kalou que generó que fuera separado del Hertha de Berlínhttps://t.co/IBkFtkjSSN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 5, 2020

وظهر كالو في مقطع فيديو وهو يصافح لاعبي الفريق، كما دخل الغرفة على لاعب كان يخضع لاختبارات طبية.

وتابع النادي "انتهك كالو قواعد الفريق وأظهر سلوكا لا يتناسب مع الموقف ولا مع لوائح النادي. لذلك قرر مجلس إدارة النادي إيقافه عن التدريب واللعب".

واعتذر كالو عما بدر منه، مشيرا إلى أنه لم يفكر في الأمر عقب ظهور النتائج السلبية لاختبارات للاعبين.

يذكر أن الدوري الألماني متوقف منذ منتصف مارس/أذار بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.