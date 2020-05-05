بشأن عودة الدوري... اقتراح مفاجئ وغريب من رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا

اقترح مفاجئ وغريب، خرج به رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا جوردون تايلور، بهدف عودة النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واقترح تايلور تقليل وقت المباريات قبل استئناف النشاط الكروي المنتظر، بعد مرور 52 يوما دون لعب.

وقال تايلور في تصريحات لراديو "بي بي سي" البريطاني:"اتحدث عن المستقبل الذي لا نعرفه. ما نعرفه هو الاقتراحات التي تم وضعها والأفكار للمضي قدما".

وتابع "ربما نستعمل تغييرات أكثر، وربما نقلل مدة الشوط عن 45 دقيقة، ربما يتم اللعب على ملاعب محايدة، هناك الكثير من الأمور والاحتمالات".

وأضاف "نريد الحفاظ على نزاهة المسابقة، وهذا الأمر يندرج تحته لعب مباريات على أرض كل فريق وخارجها، والحفاظ على نفس قوام الفريق قبل إيقاف النشاط".

وأتم "سنرى آراء اللاعبين والمدربين للخروج برؤية نهائية. الأمر الأهم هو استكمال الموسم بشكل يحفظ سلامة الجميع".

وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية عودة الدوري الإنجليزي في منتصف يونيو/حزيران المقبل.