الاتحاد الإيطالي يعلن عن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

اتفقت أغلبية أندية الدوري الإيطالي عقب اجتماع طارئ تم عبر تقنية الفيديو عن بُعد على استئناف البطولة في 13 يونيو.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أغلبية أندية الدوري الإيطالي اتفقت عقب اجتماع طارئ تم عبر تقنية "فيديو كونفيرانس" على استئناف البطولة في 13 يونيو.

وأضافت الصحيفة أنه بالنظر إلى أن الانتهاء من الموسم سيكون بحلول الثاني من أغسطس/ آب المقبل لإفساح المجال أمام دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فمن الضروري بدء الموسم المحلي مرة أخرى في 13 يونيو/ حزيران.

وكما أشارت إلى أن هذا التاريخ سيسمح بوجود وقت كاف لخوض إياب قبل النهائي ونهائي كأس إيطاليا أيضا.

هذا واستدعت أندية الدوري الإيطالي، في وقت سابق لاعبيها الأجانب المقيمين في الخارج من أجل استئناف التدريبات الفردية مرة أخرى.

واعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، سيكون من الممكن مباشرة التدريبات الجماعية الاعتيادية دون اللاعبين الأجانب الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودتهم من الخارج وفقا لإجراءات الحكومة الإيطالية.

وتتبقى 12 جولة على نهاية المسابقة فضلا عن أربع مباريات مؤجلة هي إنتر ميلان مع سامبدوريا وأتالانتا مع ساسولو وفيرونا مع كالياري وتورينو مع بارما.