أفتقد لاعبي "ليفربول"... كلوب يتحدث عن التدريبات في ظل التباعد الاجتماعي

عبر المدير الفني لنادي "ليفربول" يورغن كلوب عن مشاعره في ظل تطبيق الحجر الصحي أثناء تدريبات المنتخب وافتقاده التدريبات اليومية.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "أخبار الآن" أنه يفتقد التواجد اليومي مع اللاعبين اثناء الأنشطة التدريبة التي تنفذها الفرق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كلوب: "أفتقد للأولاد (اللاعبين) كثيراً. أفتقد أيضاً الجميع في ميلوود (ملعب تدريبات ليفربول)، لأننا نتمتع بعلاقات طيبة وأصبحنا أصدقاء، على مدار أربعة أعوام ونصف العام".

وأشار المدير الفني إلى أنه على تواصل مستمر ومباشر ومنظم مع باقي أعضاء الفريق، عبر اتصالات "الفيديو كونفرنس"، موضحاً أن "ذلك يختلف عن العودة إلى ملعب التدريبات وأداء المهمة بشكل طبيعي".

وكشف كلوب في تصريحه أنه التقى النج السابق في فريق ليفربول وايقونته، ستيفن جيرارد، عند ممارسته الرياضة، لكنه أكد على ممارستهم التباعد الاجتماعي أثناء اللقاء.