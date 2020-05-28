نيمار يكسر بيضة على رأس ابنه... فيديو

نشر النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان، فيديو على حسابه الرسمي في تويتر، تحت عنوان يوم تصيد الابن.

ويبدو أن لاعب برشلونة السابق قرر استغلال فترة الحجر الصحي، ووضع خطة لتعليم ابنه "دافي" أصول كرة القدم، حيث أنه قام بتمرير كرات تنس الطاولة لرأس ولده من أجل وضعها في السلة.

وبعد أن حاول الولد عدة مرات أخرج نيمار بيضة من جيبه ومرره إلى رأس ولده، والذي حاول لعبها بالرأس لتنكسر على رأسه.

Dia de trolagem com o filho 😂🥚 pic.twitter.com/K8kyZZLgAQ — Neymar Jr (@neymarjr) May 27, 2020

ويقضي البرازيلي نيمار الوقت في بلاده البرازيل، بعد إعلان إنهاء الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، واعتماد نتائج البطولة بعد مرور 28 جولة، وتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لهذا العام.