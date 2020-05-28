5,3 مليون يورو تكلفة كل هدف من شركاء ميسي وسواريز

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا حول اللاعبين الذين شاركوا ميسي وسورايز في خط المقدمة لنادي برشلونة الإسباني، والمبالغ التي دفعت لهم.

تفتتح الصحيفة التقرير بالحديث عن صفقة اللاعب لوتارو مارتينيز المرتقبة، التي وضعها نادي برشلونة نصب أعينه، حيث سيبذل النادي الكتالوني كل ما في وسعه للتعاقد مع الأرجنتيني عند فتح باب الانتقالات.

من جانبه أعطى مارتينيز برشلونة الضوء الأخضر للمضي قدما في ضمه، وبقي الاتفاق مع نادي إنتر ميلانو حول قمية الصفقة، التي تقدر بـ111 مليون يورو، والذي يعتبر سعرا مرتفعا لأي نادي.

Survey — Would you include Griezmann in a deal to bring Lautaro Martinez to Barcelona? pic.twitter.com/9O9aHs49o6 — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 26, 2020

ويواصل التقرير، بالنظر إلى ما أنفقه البلوغرانا من أموال أثناء بحثه عن لاعب ثالث في خط الهجوم يكمل ثلاثية ميسي وسواريز، فإن سعر مارتينيز قد يعتبر معقولا، بعد أن جرب برشلونة 9 لاعبين جلبهم بمبلغ هائل، وأغلبهم قدموا أداء هزيلا.

ويعتبر التقرير أن آخر قصة نجاح كانت لدى برشلونة خلال العقد الأخير كانت بالتوقيع مع لويس سواريز، قادما من ليفربول عام 2014، مقابل 81 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت لعب الأورغوياني 270 مباراة، نجح بتسجيل 191 هدفا فيها، بمعدل 0.7 هدف لكل مباراة.

ويستعرض التقرير أبرز اللاعبين الذي انضموا بعد اللاعب الحالي رقم 9، وكان أولهم أردا توران، الذي دفع برشلونة مقابله 36 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، لكن الصفقة كانت كارثية بالنسبة للنادي الكتالوني.

Throwback to Luis Suarez appealing to the referee for a handball from the keeper. Classic Suarez. 😭😂 pic.twitter.com/gekl8pBS7A — Footy Humour (@FootyHumour) May 26, 2020

ويذكر أيضا كل من مالكوم وكيفن بواتنيغ، الذين قضوا فترات سيئة في كامب نو، لكنه اعتبر أن المبالغ التي دفعت مقابل هؤلاء اللاعبين، جعلت الأداء الضعيف منهم أمرا أسهل على النادي.

ويركز التقرير على أن فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي، هما أكثر الأخطاء تكلفة في تاريخ النادي، حيث بلغ المبلغ الإجمالي مقابل اللاعبين ما يصل إلى 225 مليون يورو، ليعار البرازيلي بعد ذلك إلى بايرن ميونخ، ويقضي الفرنسي ديمبيلي وقتا أطول بالإصابة منها في النادي.

Where next for Philippe Coutinho? 🤔 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2020

وخلال الفترة القصيرة التي لعبها كل من كوتينيو وديمبيلي استطاع الأول تسجيل 0.27 هدف في المباراة، بينما كان معدل الفرنسي 0.25 هدفا.

ويشير التقرير إلى آخر صفقات البلوغرانا وهي الفرنسي أنطوان غريزمان، والذي قدم من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، والذي لم يعط ما كان منتظرا منه، أو الأداء الذي قدمه مع ناديه السابق أو حتى خلال كأس العالم الماضية، حيث يبلغ معدله التهديفي 0.37 هدفا في المباراة.

وفي آخر التقرير يذكر الكاتب أن مجموع ما دفعه برشلونة هو 482 مليون يورو مقابل هذه التعاقدات كلها، التي نجحت بتسجيل 90 هدفا فقط، أي أن النادي دفع ما يقارب 5.33 مليون يورو مقابل كل هدف منها.