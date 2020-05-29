لدعم صفقة الاستحواذ... السعودية ترغب بمنافسة قطر في حقوق الدوري الإنجليزي التلفزيونية

أشارت تقارير إعلامية بريطانية الى أن السعودية ترغب الدخول في منافسة على شراء حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تملكه حالياً مجموعة BeIN Sports القطرية.

يسعى صندوق الاستثمار السعودي إلى شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، إلا ان عملية الاستحواذ قد تصبح محل شك، بعد أن أدانت منظمة التجارة العالمية المملكة بالوقوف وراء مجموعة قنوات "بي آوت كيو" التي تبث مباريات كرة قدم بشكل غير قانوني (قرصنة)، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر إعادة التفاوض على صفقة البث الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام المقبل، حول العقد مع "بي إن سبورت"، والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2022، بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.

Saudi Arabia to move for official Premier League TV rights in bid to ensure Newcastle takeover |@SimonBird_ & @sbates_peoplehttps://t.co/XZZGzIlvHe pic.twitter.com/JtSP2oqpRh — Mirror Football (@MirrorFootball) May 27, 2020

الى أن دخول السعودية على الخط وخلق فرص تجارية جديدة للدوري الإنجليزي قد يمهد الطريق لإتمام صفقة الاستحواذ على نيوكاسل.

ويسعى صندوق الاستثمار السعودي إلى شراء النادي الإنجليزي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

هذا وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق الى إعطاء رابطة الدوري الممتاز الضوء الأخضر لصندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على نادي "نيوكاسل يونايتد" بمبلغ وصل لـ 300 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" بأن عملية الاستحواذ تأخرت بسبب إنشغال رابطة الدوري الممتاز في مشروع عودة البطولة بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.