والدة نيمار تعود لعشيقها الشاب

يبدو بأن والدة النجم البرازيلي نيمار، مصرة على عودة العلاقة التي ربطتها لفترة من الزمن مع شاب يصغرها بـ29 عاما، حيث عاد الثنائي للمواعدة.

فبعد أن أثار الثنائي حالة من الجدل بإعلان علاقتهما في وقت سابق، قررت نادين سانتوس والدة المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس.

إلا أنها وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، عادت لمواعدة راموس، في الوقت الذي تشهد هذه العلاقة نوعا من عدم الرضى لدى العائلة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Só faltou você aqui 🔥😈 Публикация от Tiago Ramos (@tiagoramoss) 22 Май 2019 в 2:43 PDT

يذكر بأن والدة نيمار أثارت حالة من الجدل مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، بعد إعلانها الارتباط بالشاب البالغ من العمر 23 عاما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن العلاقة انتهت، بعد اكتشاف والدة نيمار معلومات جديدة عن صديقها دفعتها لهذه الخطوة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram O inexplicável não se explica, se vive... ❤️ Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves) 11 Апр 2020 в 3:49 PDT

حيث علمت نادين بميول صديقها الجنسية، حيث سبق قيامه بعلاقات عاطفية مع نساء ورجال كذلك منهم طباخ نيمار الخاص، وهو الأمر الذي لم تتقبله صاحبة الـ52 عاما.