هكذا يكون الاحتفال ببطولة في عصر كورونا... فيديو

حصد نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بطولة كأس النمسا، وهي أول بطولة تنتهي في أوروبا عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتغلب ريد بول على أوستريا لوستيناو بخماسية نظيفة في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على ملعب "وورثرسيستاديوم" بدون جمهور ووسط احترازات صحية مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، من ضمنها منع الاحتفال بالأهداف بالتلامس الجسدي بين اللاعبين.

Red Bull Salzburg had a socially distanced trophy presentation. This is going to take some getting used to 🏆 pic.twitter.com/6gQg1EF5mP — ESPN FC (@ESPNFC) May 30, 2020

وبهذا الفوز نجح سالزبورج في تحقيق اللقب الـ13 له لبطولة الكأس كما يأمل هذا الموسم في تحقيق بطولة الدوري للمرة السابعة على التوالي.

وشهدت احتفالات الفريق باللقب إنشاء منصة تتويج خاصة، تضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بين اللاعبين.