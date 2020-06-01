عقب حديثه عن تركي آل الشيخ... الأهلي يعاقب لاعبه

أعلن النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء بسبب حديث عاشور صاحب الـ34 عاما في فيديو دون علم النادي وهو ما خالف اللوائح.

وقرر الأهلي رفع تقرير بالتصريحات التي أدلى بها قائد الفريق ضد ناديه وبخصوص تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ومستشار هيئة الترفيه السعودية، إلى لجنة التخطيط لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

🚨| عبدالحفيظ يغرم حسام عاشور.. ويرفع تصريحاته إلي لجنة التخطيط للكرة.



🛑 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/DvtQmUxoQp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 1, 2020

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد قرر من قبل منع اللاعبين من الحديث في أي وسيلة إعلامية أو في مواقع التواصل الاجتماعي في ظل توقف كرة القدم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهر عاشور في فيديو بتطبيق "إنستغرام" تحدث فيه عن مشكلة تخص مباراة اعتزاله.