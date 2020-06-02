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    رمضان صبحي لاعب الأهلي مع حمدي النقاز لاعب الزمالك في السوبر المصري ، 20 سبتمبر/أيلول 2019

    أول تعليق من الزمالك على رفع الأهلي دعوى ضده بسبب لافتات القرن

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
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    قال مصدر داخل نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، إن إدارة النادي لن تتخذ أي خطوة رسمية في قضية لقب "نادي القرن" إلا عقب وصول رد فعل رسمي يثبت رفع الأهلي دعوى قضائية.

    وبحسب موقع "فيتو"، أشار المصدر إلى أن الزمالك مستمر في استعادة لقب "نادي القرن" وسيتم التواصل مع المحامي الإيطالي استعدادا لرفع القضية.

    وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم في بيان، أنه سيرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب انتهاك حقوق النادي الفكرية.

    وجاء فيه أن النادي الأهلي هو "نادي القرن" وفق ما أقره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الأفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو "نادي القرن"، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور 20 عامًا على منحه لقب "نادي القرن".

    جماهير الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    "كاف" يهنئ الأهلي المصري بمرور 20 عاما على تتويجه بلقب نادي القرن... فيديو
    وعليه قام النادى بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

    وعليه فإن أى محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادى القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادى الأهلى، وهى من الجرائم التى نص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

    وأكد النادى الأهلي أنه ودون الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدى على لقبه الذى يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي.

    وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

    1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

    2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

    3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

    وأخيرًا فإن النادى لن يتوانى أو يتهاون فى الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.

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