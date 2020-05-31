حقيقة سحب كأس السوبر الأفريقي من الزمالك المصري بسبب قضية الوداد والترجي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حقيقة سحب السوبر الأفريقي من الزمالك المصري، بعد أنباء عن احتمال تجريد الترجي التونسي من لقب دوري الأبطال الأفريقي.

وأكد عضو اللجنة التقنية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبد المنعم حسين، خلال برنامج "صدى الملاعب": أن "الكاف" لن يسحب السوبر الأفريقي من الزمالك، لو قضت المحكمة الرياضية بتجريد الترجي من لقب دوري الأبطال.

وقال: "سحب لقب كأس السوبر الإفريقي من نادي الزمالك أمر غير وارد على الإطلاق، فالفريق المصري ليس طرفا فى النزاع بين الوداد المغربي والترجي التونسي في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا (لموسم 2018 - 2019).

وتابع:"إذا افترضنا أن هناك فرضية لسحب لقب كأس السوبر الإفريقي من الزمالك، فإن الأخير سيضطر لرفع شكواه لمحكمة التحكيم الرياضية، لأنه صاحب حق، والخطأ ليس خطأه.. إذن هذا الأمر غير وارد تماما".

وتوج الزمالك مطلع العام الحالي، بلقب السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين بطل كأس الاتحاد الإفريقي وبطل دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.