في أقل من ساعتين... صورة جديدة لرونالدو وجورجينا تحصد ما يقرب من 5 ملايين إعجاب

نشر نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، صورة جديدة له مع أسرته وهو يرتدي زي "علاء الدين".

وارتدت جورجينا ملابس مسلسل الأطفال المشهور "باور رينجرز" (حراس القوة) وارتدى الأبن الأكبر لرونالدو ملابس "هالك" وأما الأصغر فظهر بزي "سبايدرمان" وهما من الشخصيات المشهورة في أفلام "الأبطال الخارقين".

وكتب رونالدو معلقا على الصورة، "عيد ميلاد سعيد لأطفالي الأحباء ماتيو وإيفا".

وأضاف "نحن نحبكم حتى نهاية العالم".

وحازت الصورة الجديدة على ما يقرب من 5 ملايين إعجاب في أقل من ساعتين.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد وصل في بداية مايو/ أيار الماضي، إلى مدينة تورينو الإيطالية، وانضم إلى فريقه، تمهيدا لعودة التدريبات واستئناف الدوري الإيطالي.

وخضع رونالدو للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن يتوقف الدوري في مارس/ آذار الماضي بسبب وباء كورونا.