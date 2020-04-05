الدوري الإيطالي قد يستمر حتى أكتوبر

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، مساء اليوم الأحد 5 أبريل/نيسان، إن الدوري الإيطالي قد يستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح غرافينا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الرياضي أن موسم الدوري الايطالي قد يمتد حتى سبتمبر/ايلول أو أكتوبر، محذرا من أنه قد يكون هناك "لجوء إلى القضاء" إذا لم تتم تسويته، خلال الفترة المقبلة.

وتم تعليق الدوري الإيطالي منذ 9 مارس/آذار، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ، الذي أودى بحياة 15،887 شخصًا في إيطاليا، وهو ما يقرب من ربع إجمالي الوفيات العالمية.

واقترح العديد من رؤساء الأندية الإيطالية إلغاء الموسم بصورة كاملة.

وقال رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم "الطريقة الوحيدة الجادة للتعامل مع حالة طارئة خطيرة من هذا النوع هي استكمال منافسات موسم 2019-2020 هذا العام."

وتابع "نحن نعمل على سلسلة كاملة من الحلول الممكنة لإدارة الوضع بأفضل طريقة ممكنة."

واستمر غرافينا "هل يمكن أن تنتهي في سبتمبر من أكتوبر؟ هذه فرضية واحدة. إنها طريقة لتجنب تعريض ليس فقط موسم 2019-20 ولكن أيضًا موسم 2020-21".

وأوضح غرافينا أنه إذا تم التخلي عن الموسم الحالي، فإن كرة القدم الإيطالية قد تعاني "من سيل من التقاضي الذي سنخضع له من قبل جميع أولئك الذين يمكن اعتبارهم متضررين في حقوقهم ومصالحهم".

يمكن أن يشمل ذلك الفرق التي هبطت وأولئك الذين غابوا عن كرة القدم الأوروبية الموسم المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي:"سنخاطر فعلاً بعدم إقامة البطولة إلا في قاعات المحكمة".

يوم الخميس الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الدوريات في جميع أنحاء أوروبا لاستكمال مواسمها بمجرد أن تصبح كرة القدم قادرة على العودة.

وأضافت الهيئة الحاكمة الأوروبية أنه إذا تم إلغاء الدوري، فقد لا يتم قبول أنديتها في دوري الأبطال ودوري أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف غرافينا أنه قد تم اعتبار يوم 17 مايو/أيار، موعدًا ممكنًا لإعادة مباريات الدوري، لكنه أكد أن هذه "فرضية".