وزير الشباب والرياضة المصري يكشف موعد عودة النشاط الرياضي

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري،أشرف صبحي، اليوم الأربعاء، عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو/حزيران الحالي.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية "أون تايم سبورت" المصرية إن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص".

وأضاف صبحي أن "بداية من 15 يونيو ستعود الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات".

ولفت صبحي إلى أن على "الأندية أن تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو".

في السياق، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى، ووزير الشباب والرياضة على تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة في حالة موافقة الحكومة المصرية على عودة النشاط الرياضي.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اشترط على اتحاد الكرة المصري، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة.

وكانت مصر قد علقت في مارس/آذار الماضي كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.