لفتة إنسانية من عمر السومة تجاه فريقه الأول في سوريا

في لفتة إنسانية، قرر نجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري، عمر السومة، دعم نادي الفتوة السوري ماديا والتكفل بدفع مستحقات لاعبيه.

وجاء في بيان نشره النادي: "العقيد عمر شكرا. يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتوة الرائد بسام العرسان بالنيابة عن مجلس إدارة النادي وجماهيره بخالص الشكر والتقدير وعميق الامتنان لابن نادينا ولاعبنا الخلوق كابتن منتخبنا عمر السومة على دعمه النادي من خلال تكفله بدفعات عقود للاعبين بمبلغ 13 مليون و500 ألف ليرة سورية، وتم تسليم المبلغ عن طريق محامي الكابتن عمر السومة الأستاذ بدر العلي الفندي".

ووجه العرسان رسالة للسومة جاء فيها: "هذا العطاء يؤكد حرصكم على دعم النادي والوقوف معه وتذليل كل الصعوبات، وهذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها دعمك، وهو ليس بغريب على ابن النادي الأصيل والخلوق والذي عودنا دائما أن يكون مع النادي والداعم الرئيسي له والمثل الأعلى للجميع".

وأتم العرسان: "شكرا لك من القلب، شكرا لك باسمي واسم كل مشجعي نادي الفتوة في كل مكان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لك، وإلى مزيد من التألق في ميادين كرة القدم".

يذكر أن السومة صاحب الـ31 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي الفتوة في مدينة دير الزور السورية، ثم انتقل للاحتراف في صفوف القادسية الكويتي قبل الانضمام للنادي الأهلي السعودي في يوليو/تموز 2014.

وينتهي تعاقد السومة مع الأهلي السعودي، بحلول صيف 2021.