أول تعليق من ميسي على عودة الدوري الإسباني: أهم كأس

أطلق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أول تعليق على عودة نشاط كرة القدم في إسبانيا وعودة الليغا الإسبانية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعبر ميسي عن سعادته للعودة إلى قيادة برشلونة مجددا في الليغا الإسبانية والعودة إلى المستطيل الأخضر مجددا.

ونشر ميسي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل المصور "إنستغرام"، قال فيه: "الابتعاد عن أرضية الملعب جعلني أفكر كثيرا".

وتابع النجم الأرجنتيني قائلا "أنا مثلي مثل أي لاعب آخر، أود فقط أن ألعب مرة أخرى".

وقال نجم البارسا: "اللعب بالنسبة لي ولكل اللاعبين بمثابة جائزة، خاصة عندما تتصور المشجعين وهم يقفون في ظهرك يدعموك، والأكثر جمالا عندما تكون مصدر إلهام للآخرين".

وأردف ميسي بقوله "لعل أهم كأس على الإطلاق بالنسبة لي، هي جلب السعادة للجميع".

واستدرك بقوله "الآن وقد عادت كرة القدم، أنا على أتم استعداد للفوز بهذه الكأس مرة أخرى".

واستؤنفت مساء أمس مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع مضيفه ريال مايوركا، غدا السبت، ضمن الجولة الـ28 لمباريات الدوري الإسباني.