رسميا.. حسم مصير مدرب الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم، لينتهي عقد المدرب مع النادي بنهاية موسم 2020/2021.

وغرد الحساب الرسمي للزمالك "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

وكان مرتضى منصور رئيس النادي، قد أعلن زيادة راتب المدرب الفرنسي بقيمة 20%.

باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. 🤝📝

تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات. 👏🏆 pic.twitter.com/lSf158OV72 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 13, 2020

وعقد مرتضى منصور جلسة مع كارتيرون، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفني وتم توقيع العقود.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلفا للصربي ميتشو، وقاد الفريق للتتويج ببطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري.

يذكر أن الزمالك تأهل مع كارتيرون إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.