تقارير: تحديد موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكرت الشبكة أن نهائي دوري الأبطال سيكون يوم 23 أغسطس/أب المقبل في مدينة لشبونة في البرتغال بملعب النور.

وأضافت سكاي أيضا أن الموعد الأقرب لمباريات ربع نهائي دوري الأبطال سيكون ما بين 12 و15 أغسطس في لشبونة، ثم نصف النهائي أيام 18 و19 من الشهر ذاته، وأخيرا النهائي يوم 23 أغسطس.

ويتبقى 4 مباريات عودة في دور الـ16 من المحتمل أن تستضيفهم لشبونة، والمباريات المتبقية هي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وبايرن ميونيخ ضد تشيلسي ويوفنتوس ضد ليون وبرشلونة ضد نابولي.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة اسطنبول التركية نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، لذلك من المحتمل أن تستضيف المدينة نهائي الموسم المقبل تعويضا لها.