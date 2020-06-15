وزير الرياضة المصري يحسم الجدل حول مصير الدوري

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الموعد الذي حددته الوزارة لاستئناف النشاط الرياضي في مصر هو موعد استكمال الموسم الجاري للدوري.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: "سيتم استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي 2019/2020 في الموعد المحدد لعودة كرة القدم في مصر وهو 25 يوليو/تموز".

وتابع "القرار هو عودة الدوري وليس بدء مسابقة جديدة وإلغاء الموسم الحالي، أما مصير بطولة كأس مصر فهو اختصاص اتحاد الكرة ويحق له التصرف كما يرى في هذا الشأن".

وأتم صبحي "إذا زادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيتم إيقاف النشاط الرياضي مرة أخرى فورا".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة، قد كشف أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس/أذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.