أمير قطر: نرحب بضيوفنا في كأس العالم 2022

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تتطلع إلى الترحيب بضيوفها في كأس العالم 2022.

وتابع الأمير في كلمة افتراضية إن نسخة كأس العالم في قطر ستكون استثنائية.

صاحب السمو: قطر تتطلع للترحيب بضيوفها قي نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم#في_الضحى #تلفزيون_قطر#لأجل_قطر_كلنا_في_البيت pic.twitter.com/LsdHjw1hPH — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) June 16, 2020

وتحدث تميم بن حمد بمناسبة الاحتفال بجاهزية استاد المدينة التعليمية، وهو ثالث استادات بطولة كأس العالم في قطر.

وقال حساب البطولة الرسمي، إن الاستاد صممه المعماري مارك فينويك، وتتزين واجهته بمثلثات تكون أشكالا هندسية تشبه الألماس.

وأضاف الحساب الرسمي، أنه من المقرر "تفكيك الطبقة العلوية من المقاعد بعد انتهاء البطولة والتبرع بها لدول تفتقر للبنية التحتية الرياضية، لتصل طاقته الاستيعابية في مرحلة الإرث إلى 20 ألف مشجّع".

ومنذ أيام صرح النجم العراقي يونس محمود سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث المكلفة بتنظيم كأس العالم المقبلة في قطر 2022 بأن كأس العالم المقبلة في قطر لن تقتصر نسبتها لدولة قطر وأن انتسابه سيكون لكل العرب وأنه سيكون مفخرة كبيرة لها.

جاء ذلك خلال إعلان يونس محمود عن جاهزية ثالث ملاعب المونديال الواقع في المدينة التعليمية، واصفا ذلك بالخطوة الجدية العملاقة نحو تجهيز مختلف ملاعب المسابقة وقال إنه يعكس المخططات الكبيرة والناجحة للجنة في الإيفاء بتعهداتها حول جاهزية جميع الملاعب التي سوف تحتضن منافسات كأس العالم مهما كانت الظروف العالمية أو الإقليمية التي تعيشها المنطقة، بحسب صحيفة "لوسيل".