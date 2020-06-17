أزمة أخلاقية جديدة للاعب منتخب مصر عمرو وردة مع مراسلة حسناء... صور

فضيحة غير أخلاقية جديدة تطارد لاعب منتخب مصر عمرو وردة، عقب اتهام مراسلة صحفية له بالتحرش بها وطلب قضاء ليلة معها.

وبحسب موقع "أون سبورتس" اليوناني، تواصل اللاعب مع المراسلة عبر حسابها على "إنستغرام"، وطلب منها إرسال بياناتها الشخصية حتى يقوم بحجز غرفة لها من أجل قضاء ليلة معها.

ووصف تقرير الموعد اللاعب بأنه "يعاني من الضعف الكبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهم سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".

وتجاهلت المراسلة ديمي ستاماتيليا رسائل اللاعب، قبل أن تكشف عنها على الملأ.

يذكر أن عمرو وردة كان بطلا لفضيحة أخلاقية خلال تواجده مع منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.