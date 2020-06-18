الألماني فيرنر رسميا في تشيلسي الإنجليزي

وأعلن النادي الإنجليزي أن فيرنر سيستمر مع فريقه الألماني حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي، وسينضم إلى الفريق اللندني في شهر يوليو/تموز المقبل.

We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

وقال فيرنر في مقطع مصور:"سعيد جداً بالانتقال إلى تشيلسي وفخور بهذه اللحظة، بالانضمام إلى هذا النادي العظيم، أريد توجيه الشكر للايبزيج وجماهيره على السنوات الرائعة التي قضيتها هنا".

مضيفا:"لايبزيج سيظل دائماً في قلبي، وأتطلع لتجربتي الجديدة مع تشيلسي الموسم القادم ومدربي الجديد وكذلك جمهور الفريق، معا نحو مستقبل حافل بالنجاحات".

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt — Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020

وبذلك يصبح الألماني ثاني صفقة يغلقها النادي الإنجليزي بعد صفقة المغربي حكيم زياش القادم من أياكس بـ40 مليون يورو.