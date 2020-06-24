ابن لادن يظهر في مدرجات إنجلترا... صورة

ظهرت صورة لزعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، في مدرجات فريق "ليدز يونايتد" الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتقام المباريات دون جمهور في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبهدف الحصول على دعم مادي من الجماهير في ظل غيابها، لجأت إدارة ليدز للسماح لكل مشجع بحضور المباراة بصورته المطبوعة على ورق مقوى مقابل 25 جنيه إسترليني.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw — Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020

وظهرت صورة أسامة بن لادن في المدرجات خلال إحدى مباريات "ليدز يونايتد"، لتثير حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم العديدون أن ابن لادن كان مشجعا لنادي ليدز الذي كان من أقوى فرق إنجلترا في التسعينيات، بينما أكد آخرون أنه كان يشجع أرسنال.

يذكر أن ليدز يونايتد بات قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة.