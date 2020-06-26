مدرب "مانشستر سيتي" يعلق على تتويج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي

وجه بيب غوارديولا مدرب "مانشستر سيتي" التهنئة إلى ليفربول ومدربه يورغن كلوب بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما.

وتحسر غوارديولا على بعض نتائج فريقه في بداية الموسم وهو ما سمح لمنافسه بإنهاء غياب اللقب عن خزائنه، بحسب "رويترز".

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا باستاد ستامفورد بريدج "هنيئا لجماهير ليفربول ومدربه ولاعبيه. عن جدارة واستحقاق.

وأضاف "هذا الموسم فقدنا العديد من النقاط في البداية وبعضها بشكل ظالم وبعضها لارتكابنا الأخطاء مثلما حدث (أمام تشيلسي). يجب علينا تقديم أداء ثابت".

وتابع المدرب البالغ عمره 49 عاما "قبل موسمين حسمنا اللقب بفارق 25 نقطة عن ليفربول ثم تعافى الفريق. الآن علينا التعافي".

وقال غوارديولا "ليس من السهل مهاجمة تشيلسي بفضل القوة البدنية في الفريق. للأسف اهتزت شباكنا بسبب أخطاء. لعبنا حتى النهاية بشخصية قوية".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه فخور بفريقه الذي يستضيف ليفربول في الجولة المقبلة في الثاني من يوليو تموز وأنه يجب على لاعبيه التعلم من الأخطاء.

وأضاف "يمكننا القول إننا فزنا بثمانية من آخر عشرة ألقاب. هذا لم يحدث من قبل في هذا البلد. لا يمكنك الفوز طيلة الوقت"، مشيرا:

"علينا تفهم الأمر والشعور بالتواضع والقول إننا لا نستطيع الفوز بكل الألقاب طيلة الوقت. علينا التعلم لتفادي هذا الوضع مرة أخرى".

وتوج ليفربول باللقب 19 في تاريخه، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي (2-)، في الجولة 31 للبريميرليج.

وأهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم اللقب الإنجليزي، وبعد تعثر مانشستر سيتي في مباراة اليوم ضمن الريدز لقب البريمير ليغ الغائب عنهم منذ 30 عاما.

ويستضيف مانشستر سيتي ليفربول يوم 2 يوليو/تموز المقبل ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.