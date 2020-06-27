صلاح: حققت أكبر أهدافي والتسجيل في اليونايتد له طابع خاص

وصف نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين رفقة ناديه، بالهدف الأكبر الذي وضعه أمام نفسه لحظة الوصول للفريق.

وقال صلاح في مقابلة أجراها مع قناة "بي إن سبورت"، بأن" الفوز بالبطولة أمر رائع بالنسبة للنادي وللمدينة ككل، وهو الهدف الأكبر الذي وضعته لنفسي منذ انضمامي للفريق".

مضيفا "حين أضع أمرا في رأسي وأريد تحقيقه، دائما أستطيع تحقيقه. حين أقتنع بشيء ما وأريد الوصول له، الحمد لله أصل له في النهاية".

وحول خصوصية هدفه في مانشستر يونايتد، قال صلاح "هذا الهدف له طابع خاص، كون يونايتد الفريق الوحيد الذي لم أسجل فيه، وقبل المباراة حين سألوني عن أن مانشستر يونايتد هو اللقاء الوحيد الذي لم يفز به ليفربول فقلت لهم مازحا ذلك لأنني لم ألعب". لهذا كنت أريد التسجيل في تلك المباراة بأي طريقة، وهذا له إحساس مختلف. اصبر تنول".

وحول لقب الهداف والتسجيل قال صلاح "أتمنى طبعا تحقيق لقب الهداف للعام الثالث، دعنا نرى. أركز في المباريات وتسجيل الفرص التي تسمح لي، وأحيانا أعاني سوء توفيق لكن لا أستسلم أبدا".

وحول لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي، الذي أهدى اللقب لليفربول قال صلاح"أثناء مشاهدتنا للقاء كان بعض اللاعبين يريدون فوز تشيلسي والبعض الآخر يريد فوز مانشستر سيتي ليتأجل التتويج. لكن الأغلب كانوا يريدون فوز مانشستر سيتي لكي نحتفل باللقب أثناء تواجدنا معا".

ووجه صلاح شكره للجماهير قائلا "أشكر كل من وقف بجانبي في مصر منذ بداية مشوار احترافي، وأشكر الجماهير في الوطن العربي، وفي مصر خصيصا لأنهم دائما يمنحوني الدافع سواء انتقدوني أو أشادوا بي. أهديهم الدوري وأقول لهم كان لكم جزءا كبيرا فيه".

يذكر بأن ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا للمرة الـ19 والأولى بمسماه الجديد، ولأول مرة منذ عام 1990.