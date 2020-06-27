مدرب نيوكاسل يغازل دي بروين للانتقال

وجه مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ستيف بروس، الدعوة للبلجيكي كيفين دي بروين، للانتقال لصفوف فريقه، وذلك قبل لقاء الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال بروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء "أتمنى أن يصيبه الملل في سيتي ويأتي إلى هنا، سيكون أمرا رائعا وسيساعدنا كثيرا".

مضيفا"هو ضمن العظماء، عند الحديث عن بريان روبسون وروي كين نحن نتحدث عن فئة خاصة، وهو معهم".

واختتم "هو لاعب كرة قدم رائع ويبدو لي أيضا أنه شخص متواضع، وهذا ما يجعل منه لاعبا خاصا كذلك".

يذكر أن أسماء الكثير من اللاعبين ارتبطت بالانتقال لنيوكاسل خاصة منذ بداية الحديث عن شراء صندوق الاستثمارات السعودي للنادي الإنجليزي ودعمه، بحسب ما نقل موقع "جوول".

هذا ويستضيف نيوكاسل فريق مانشستر سيتي، مساء الأحد، لخوض لقاء الدور الربع نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.