صحيفة: الكشف عن الصفقة "حلم جماهير الزمالك"

كشف مصدر مقرب من نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادي الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، لم يشترط اللاعب أي أمور على نادي الزمالك، ووقّع على الفور، ليحصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفي ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات.

وأضاف المصدر أن دونجا رحب بالتوقيع لنادي الزمالك بعد الجدية الكبيرة في المفاوضات، في انتظار المفاوضات بين الناديين لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن، يوم أمس الأحد، أن ناديه نجح في التوقيع مع لاعب من أهم عناصر الكرة المصرية و"حلم لجماهير الزمالك".