اتحاد الكرة المصري يحدد موعد الإعلان عن استئناف الدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري، يوم الخميس المقبل موعدا لتحديد تاريخ استئناف مباريات الدوري المصري، مع الإشارة لإعلان جدول المباريات في وقت لاحق.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم، فتحديد تاريخ الإعلان جاء بعد جلسة مع حسام البدري وشوقي غريب المديرين الفنيين لمنتخبي مصر الأول والأولمبي، على التوالي.

وعقد البدري وغريب جلسة مع لجنة إدارة اتحاد الكرة اليوم، الأحد، استمرت لمدة 3 ساعات وتم خلالها مناقشة ما يخص المنتخبات المصرية والمسابقات المحلية.

وقررت اللجنة الإعلان عن موعد استئناف الدوري يوم الخميس المقبل مع تحديد موعد آخر لاحق للإعلان عن جدول المباريات، بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مواعيد ارتباطاته يوم الثلاثاء القادم.

واستعرضت اللجنة التصور الفني الخاص بمنتخبي مصر الأول والأولمبي للاستعداد للمنافسات المقبلة للثنائي، سواء في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، أو الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد عام 1999 مع السماح لمواليد 1997 المقيدين في الفريق الأول بالمشاركة به.