قبيل عودة التدريبات.. الإسماعيلي يعلن تسجيل حالتي كورونا في صفوفه

كشف النادي الإسماعلي المصري عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النادي بعد إجراء المسحة الطبية الأولى.

وقال الإسماعيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم السبت، "أظهرت نتائج المسحة الطبية، التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري وجود حالتان إيجابيتان تحمل فيروس كورونا".

وأضاف إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب إدارة النادي قبل عودة التدريبات بجانب تواصل الجهاز الطبي مع المصابين والاطمئنان على إجراءات العلاج.

هذا ويجري الإسماعيلي المسحة الطبية الثانية يوم الثلاثاء المقبل قبل استئناف تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل.

وشهدت أندية الدوري المصري عدة حالات للإصابة بفيروس كورونا على رأسها محمد عواد حارس مرمى الزمالك بجانب 7 حالات في فريق طنطا، وحالة بفريق أسوان، و5 حالات بنادي إنبي وحالة بنادي الاتحاد السكندري.