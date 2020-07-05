إبراهيموفيتش يهز الشباك وميلان يوجه ضربة قاضية لآمال لاتسيو في اللقب... فيديو

هز المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، في أول مشاركة في التشكيلة الأساسية منذ التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، الشباك من ركلة جزاء.

وبذلك قاد إبراهيموفيتش ميلان للفوز 3-صفر على مستضيفه لاتسيو اليوم السبت ويوجه ضربة قاضية لآماله في لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بحسب "رويترز".

وتراجع لاتسيو، الذي افتقد جهود تشيرو إيموبيلي هداف البطولة بسبب الإيقاف، بسبع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر في ليلة لم تسر فيها الأمور بشكل جيد للفريق.

ومنح هاكان تشالهان أوغلو التقدم لميلان في الدقيقة 23 بتسديدة اصطدمت بجيل باتريتش إلى داخل الشباك وبعد ذلك ضاعف إبراهيموفيتش، الذي تعافى من إصابة في ربلة الساق، الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 34.

Gol de Milán

Ibrahimovic ⚽pic.twitter.com/aUHseuxRBw — Futbol 12 (@mexeuro10) July 4, 2020

ووسط ذهول لاتسيو كان ميلان صاحب المركز السادس أكثر خطورة في كل هجمة مرتدة ولم تكن هناك أي مفاجأة عندما أضاف أنتي ريبيتش الهدف الثالث قبل مرور ساعة من اللعب.