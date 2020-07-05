بعد لقاء ليفربول... غوارديولا أصبح أكثر ثقة في عبور ريال مدريد والفوز بدوري الأبطال

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأداء فريقه أمام ليفربول والذي انتهى لصالح السيتي برباعية نظيفة في الأسبوع الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حسم لقبه ليفربول.

وأكد الإسباني أنه يثق بقدرة فريقه على حصد لقب بطولة دوري الأبطال، بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام ليفربول.

وقال بيب في تصريحات صحفية: "كل مباراة مختلفة عن غيرها لكنني لا أستطيع أن أنكر أن الفوز على ليفربول منحنا الكثير من الثقة... كرة القدم مشاعر ولحظات".

مضيفا "الفوز جعلنا نشعر بالنشوة، فالتغلب على أفضل فريق في العالم برباعية نظيفة يجعلك واثق من قدرتك على تحقيق كل شيء".

ليتابع قائلا: "لكن لكل مباراة ظروفها المختلفة، فمثلا آرسنال يلعب بطريقة مختلفة عن ريال مدريد ولذلك علينا التأقلم على جودة كل فريق والوصول لكل مباراة بأفضل العناصر المناسبة للقاء وبعقلية لا تبحث سوى عن الفوز".

مؤكدا على أن هذه المباريات لاتكتسب فقط بالخطط والأفكار، ولكن بالرغبة والقتال لتحقيق الأشياء التي ترغب بها، بحسب ما نقل موقع "جوول".

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه ريال مدريد في لقاء الإياب من الدور الـ16 لدوري الأبطال، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز السيتي على ملعب الملكي بهدفين لهدف.