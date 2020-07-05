كلوب يرشح فريقين للفوز بدوري الأبطال

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن الفرق المفضلة بالنسبة له للفوز بدوري الأبطال للموسم الحالي.

وفي تصريحات صحفية، رشح الألماني فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني للفوز بالبطولة.

مضيفا بأن بايرن قدم موسما مذهلا في ألمانيا مع المدرب هانز فليك، وظهر ذلك قبل توقف المسابقات وكذلك بعدها، إنه بالقطع مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتابع"مانشستر سيتي هو الآخر لديه العناصر التي تجعله قادرا على الفوز باللقب، ولكن بالطبع كل فريق بحاجة لبعض الحظ لتحقيق هذه البطولة ولذلك سيكون الأمر عسيرا".

وأردف قائلا "لو أوقعت القرعة الثنائي في مواجهة بنصف النهائي على سبيل المثال سيكون الأمر مثيرا للغاية. لا أعرف وقتها ما الذي سيحدث فأنا أراهما أفضل الفرق في البطولة"، بحسب ما نقل موقع "جوول".

يذكر بأن ليفربول ودع البطولة على يد أتلتيكو مدريد الذي فاز ذهابا وإيابا، على حامل اللقب.