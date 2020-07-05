قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا... حكام "الكاف" تفجر غضب وقلق مغربي مصري

كشفت تقارير صحفية أن هناك حالة من الغضب داخل أندية الوداد والرجاء المغربيين والأهلي والزمالك المصريين، بسبب الحكام الذي عينهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت صحيفة "المنتخب" المغربية تقريرا حول رفض وغضب ناديي الوداد والرجاء فكرة تعيين الحكم الغامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الوداد والأهلي، بسبب ذكرياته السيئة مع الأندية المغربية والمصرية وتورطه فيما تصفه الصحيفة بـ"فضيحة نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وكان نهائي دوري أبطال أفريقيا قد شهد حالة من الجدل الواسع، بعدما رفضت الوداد إكمال مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، عقب اكتشافه أن تقنية الفيديو "الفار" لا تعمل، وأن الحكم بكاري جاساما كان على علم قبل بداية المباراة ولم يخبر الفريق المغربي، وتم منح اللقب إلى الترجي التونسي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الاتحاد الأفريقي قرر تحدي الوداد والأهلي وتعيين بكاري جاساما لمباراة نصف النهائي.

كما قرر أيضا إسناد تحكيم مواجهة الزمالك مع الرجاء إلى الغابوني إريك أوتوغو.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل من مباراة واحدة في مكان محايد.

ورغم أن تقارير أشارت إلى اختيار الكاف الكاميرون لإقامة المباراتين ومباراة النهائي إلا أن "المنتخب" أشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يزال يبحث عن مكان مناسب وآمن لإقامة المباريات.