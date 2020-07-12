مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد 14 شخصا بينهم ضابط قطري

تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ للنائب العام ضد 14 شخصا من بينهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بسبب "نشر تسجيل صوتي مفبرك"، على حد وصفه.

وطالب مرتضى منصور في بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 14 شخصا وهم:

"أبو سنيدة، ممدوح عباس، أيمن ممدوح عباس، أحمد سليمان، مجدي العتال، هاني العتال، محمود الخطيب، أبو المعاطي زكي، عبد الناصر زيدان، أحمد سعيد، سامح سعيد عبد المعطي، لؤي دعبس، تامر عبد الحميد، إبراهيم محمد مدبولي"، وفقا لما جاء في بلاغ مرتضى.

ويتهم مرتضى منصور الأسماء المذكورة أعلاه بـ"إشعال نار الفتنة في مصر، بعد بث فيديوهات مركبة ونشر أخبار كاذبة لبث الفتنة".