ابنة محمود الخطيب تعلق على فيديو مرتضى منصور

علقت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على فيديو أثار ضجة واسعة يتحدث فيه رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور عن والدها.

وقالت نور الخطيب عبر صفحتها بموقع فيسبوك "أنا الحقيقة من امبارح مش عارفه اقول ايه، واحنا ازاي وصلنا لكده ازاي".

وتابعت في منشورها "بلد بحجم مصر بيحصل فيها كده كل يوم، ازاي الحقوق مهدورة كده؟ ازاي بلد بحالها مفيش فيها صوت يعلو على الفساد وقلة الأدب والتجرؤ على حرمات البيوت والذمم؟ ازاي وليه لا حد سامع ولا شايف ال بيحصل و لمصلحة مين؟".

وأشارت إلى أن مصر كبيرة ولكنها "تهان من شخص واحد".

وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المصرية بضرورة التصدي لتجاوزات رئيس نادي الزمالك، والتي وصفها بـ"الفجة" وأنها "تهدد قيم وثوابت المجتمع المصري".

وعلقت نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب، على الفيديو المسرب المنسوب لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يقوم خلاله بسب الخطيب وزوجته وشقيقته.

وطالبت زوجة الخطيب بالحصول على حقها وحق زوجها بعد الفيديو المسرب والمنسوب لرئيس الزمالك، والذي يحمل عبارات خادشة للحياء ضد رئيس النادي الأهلي.

ونشرت زوجة محمود الخطيب عبر حسابها الرسمي: "أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد وما زال يعطي، لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب".

تابعت "ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حبا لوطنه وبلده وأهل بلده، حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن كل من كسر كوبا سيدفع ثمنه".

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، للمطالبة بحقه.