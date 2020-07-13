بعد طرقه أبواب رئيس الوزراء والبرلمان... تحرك رسمي جديد من الأهلي ضد مرتضى منصور

أعلن النادي الأهلي المصري، عن تحرك رسمي جديد ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عقب توجيهه مناشدات إلى رئيس الوزراء والبرلمان المصري.

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يشكو فيها مرتضى منصور.

وطالب الخطيب في الشكوى بضرورة التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، عقب التجاوزات غير الأخلاقية من رئيس الزمالك، بحسب وصفه، والتي فاقت كل الحدود وباتت خطرا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته.

وقال الخطيب في شكواه: "تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية، باتت خطرا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب وخاصة من يمارسون الرياضة ويتطلعون إلى القدوة والمثل".

وأضاف "سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب، خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري".

وطالب محمود الخطيب بتطبيق القانون، لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.

وكان الأهلي قد طرق خلال الأيام الماضية أبواب النائب العام المصري، متهما مرتضى منصور بالإساءة إلى مصر ومؤسساتها وشعبها، وإلى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مطالبا إياه بتطبيق القانون بحق تجاوزات رئيس الزمالك، وكذلك إلى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، مطالبا إياه برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور.