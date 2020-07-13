إبراهيموفيتش يتحدث عن مصيره مع ميلان

تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي حول مستقبله مع الفريق، كاشفا أنه لم يتوصل لاتفاق مع الروسونيري بشأن تمديد التعاقد حتى الآن.

وتعاقد ميلان مع النجم السويدي صاحب الـ38 عاما في يناير/كانون الثاني الماضي لمدة ستة أشهر.

وخاض إبراهيموفيتش مع الفريق الإيطالي 14 مباراة إلى الآن، مسجلا ستة أهداف كما صنع ثلاثة آخرى.

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 frente al TOP3 de la Serie A 🇮🇹:



🆚 Inter : 1⚽ 1🅰️

🆚 Juventus: 1⚽ 1🅰️

🆚 Lazio: 1⚽ 1🅰️



Con 38 años marcando la diferencia en partidos importantes. IBRACADABRA⭐ pic.twitter.com/OiDldcilc2 — Hora Del Fútbol (@HoraDelFtbol_) July 13, 2020

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "سكاي سبورتس" في إيطاليا: "الاستمرار مع ميلان في العام المقبل؟ سنرى ما الذي سيحدث، لا يزال لدي ثلاثة أسابيع على انتهاء عقدي مع الفريق".

وأتم "لم يتحدث أحد معي عن مستقبلي. دعونا نلعب وننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، ثم سنرى ما الذي سيحدث".