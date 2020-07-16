مقاتلة روسية تحسم نزالا بكسر ذراع منافستها... فيديو

حسمت المقاتلة الروسية ليانا جوجوا نزالها ضد الرومانية ديانا بيلبيتا في الليلة الثانية لعروض قتال UFC في جزيرة "القتال" على أراضي جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجحت ليانا بالفوز في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات وزن الذبابة للسيدات بحركة إخضاع "أرم بار" في الدقيقة الثانية و43 ثانية من الجولة الأولى.

وقبل أن ينهي الحكم النزال، تسببت المقاتلة الروسية صاحبة الـ25 عاما في كسر ذراع منافستها أثناء محاولة التثبيت.

وخاضت ليانا 11 نزالا خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، محققة ثمانية انتصارات وثلاث هزائم.

ليانا جوجوا هي ثالث مقاتلة روسية توقع مع اتحاد "UFC" بعد كل من ألكسندرا ألبو ويانا كونيتسكايا.