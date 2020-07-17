قرار جديد من رئيس نادي الزمالك المصري بشأن حازم إمام وحسن شحاتة

أصدر رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، ولاعب الزمالك السابق، حازم إمام.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد تراجع منصور عن قرار إزالة أسماء حسن شحاتة وحازم إمام من المباني الاجتماعية داخل مقر النادي.

وأكد مرتضى منصور خلال اجتماعه مع مسؤولي صفحات وجروبات الزمالك أن اللافتات موجودة في مكانها ولم يقم بإزالتها، موضحا أنه كان يجري تجربة للإعلام لكي يرصد رد الفعل منها.

وقال "البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات ولم أقم بإزالتها من الأساس".

#عاجل.. رئيس الزمالك يزيل اسم حسن شحاتة من النادي.. ويعلن الصلح مع الأولتراسhttps://t.co/nZb7xLPKOA#احمى_نفسك_احمى_بلدك — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) July 3, 2020

وكانت تقارير الفترة الماضية قد ذكرت أن مرتضى منصور، قرر حذف اسم حسن شحاتة وكذلك نجمي النادي السابقين، حازم إمام وأيمن يونس، من منشآت نادي الزمالك المصري، لعدم حضورهم اجتماع اللاعبين القدامى.

من ناحية أخرى، بدأت نيابة الاستئناف في القاهرة، صباح الثلاثاء الماضي، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي لرئيس الزمالك.

وجاء في البلاغ أن "التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير".

وأكد محمود الخطيب في بلاغه، أنه لم يعد من المقبول القول إن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.