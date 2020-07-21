لديه سنتين من عقده ويحب العيش في مدريد... وكيل بيل يتحدث عن بقائه في الملكي

تحدث وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل، عن مستقبل موكله ومدة بقائه في ريال مدريد، واحتمال انتقاله للعب ضمن فرق أخرى.

وقال جوناثان بارنيت، وكيل الويلزي، بأن لاعبه لن يغادر صفوف فريقه الحالي على الرغم من خروجه من حسابات المدير الفني، زين الدين زيدان.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية، قال بارنيت "كل شيء على ما يرام مع غاريث، بقي أمامه سنتان بموجب العقد الحالي. يحب العيش في مدريد، لن يذهب إلى أي مكان. لا يزال جيدا مثل بقية لاعبي ريال مدريد. لكن الأمر متروك لزين الدين زيدان".

مضيفا "عدم وجود بيل في التشكيلة الأساسية لريال هو خسارة كبيرة للفريق، لكنه لن يترك الفريق، ولا توجد أي حالة من الكراهية بين زيدان وبيل".

وشدد بارنيت على رفض مغادرة بيل لفريقه على سبيل الإعارة، قائلا "غاريث هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم لا تتم إعارتهم".

وتعرض الويليزي في الآونة الأخيرة لهجوم كبير من قبل الصحافة الإسبانية، بعدما تظاهر بالنوم واضعا الكمامة الواقية على عينيه على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه أمام ألافيش قبل أيام.