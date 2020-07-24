مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم: تجاهلت عدة عروض رغم أنها مغرية ماليا

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي أنه لم يرد على عدّة عروض مُغرية ماليا، استلمها مُؤخّرا، يدعوه أصحابها إلى ترك المنتخب الوطني.

ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن بلماضي قال في مقابلة صحفية، أمس الخميس، مع موقع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، إنه تجاهل عروضا وصلته من جهات، لم يسمها، مؤكدا أنها كانت مغرية.

وأضاف بلماضي أنه يحترم الجهات، التي تقدّمت بِهذه العروض ويشكرها، لكنه يُريد تشريف عقد يربطه مع الاتحاد الجزائري وتنقضي مدّته أواخر عام 2022.

وتابع الناخب الوطني يقول إنه يُخطّط لِقيادة "محاربي الصحراء" إلى مونديال قطر، المُقرّر تنظيمه ما بين نوفمبر وديسمبر2022.

وأشاد بلماضي بِالقدرات الفنية الهائلة التي يملكها القائد رياض محرز، ودوره الكبير في صناعة انتصارات المنتخب الوطني. وأضاف أن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي لا يملك كفاءة الأقدام فقط، بل حبّ وطنه الجزائر والتواضع والانضباط.