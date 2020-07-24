إيطاليا قد تسمح بعودة الجمهور لملاعب كرة القدم في سبتمبر

قال وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، اليوم الجمعة، إن بلاده ربما تسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم، في سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا ما سمح الوضع الصحي بذلك مؤكدا أن الأعداد في البداية ستكون محدودة.

واستؤنفت مباريات دوري الدرجتين الأعلى في إيطاليا في يونيو/ حزيران الماضي بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد لكن جميع المباريات حتى الآن أقيمت خلف أبواب مغلقة ودون أي حضور جماهيري خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

وقال وزير الرياضة، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيطالي، "إذا سمح المنحنى الوبائي سيكون بوسع الجماهير العودة إلى الملاعب في سبتمبر".

وأضاف الوزير "بالتأكيد لا يمكننا السماح بامتلاء الملاعب كما كان الحال من قبل. لكن سيتعين علينا الالتزام بمجموعة كاملة من الإجراءات التي يجري حاليا دراستها"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".