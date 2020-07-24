الدولي الجزائري عيسي ماندي على رادار نادي ليفربول الإنجليزي

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، بات مطلوبا بشدة من قبل كلوب، ليدخل بذلك المنافسة مع نادي نيوكاسل، الذي يراقب ماندي منذ فترة.

وأضافت الصحيفة أن ماندي، سيدخل موسمه الأخير مع النادي الإسباني، ومن غير المرجح أن يجدد تعاقده، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وقد يوافق أن نادي ريال بيتيس على بيع اللاعب الجزائري مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني، في ظل تأثر النادي بأزمة كورونا.

وخاض الدولي الجزائري عيسى ماندي، الذي توج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا في العام الماضي، 30 مباراة مع ريال بيتيس في جميع المسابقات هذا الموسم.