هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. وغياب الثنائي العربي عن القائمة

اختير جوردان هندرسون، قائد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليكون أفضل لاعب بإنجلترا في العام، بناء على تصويت أعضاء رابطة كُتاب الرياضة، الجمعة.

واحتل المراكز الأربعة التالية في القائمة لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وثنائي ليفربول: فيرجيل فان دايك، وساديو ماني، بحسب ما ذكر موقع "espn" الرياضي.

في المقابل، غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة النهائية المكونة من 15 لاعباً، والتي اختير منها هندرسون لنيل الجائزة، رغم الأداء المميز لصلاح، الذي سجل 19 هدفاً في الدوري هذا الموسم، محتلاً المركز الرابع في قائمة الهدافين.

كذلك غاب اسم النجم الجزائري رياض محرز، الذي تألق مع مانشستر سيتي، حيث سجل 12 هدفاً في الدوري، وقدّم 16 تمريرة حاسمة، ليوجد بقائمة أفضل لاعبين في السيتي هذا الموسم مع كل من كيفن دي بروين وديفيد سيلفا.

وقال هندرسون: "مع كامل امتناني فإنني أشعر بأنه لا يمكنني اعتبار هذا إنجازاً تحقق بفضل جهودي الشخصية فقط. ولا أرى أن أي شيء حققته هذا الموسم وطوال مسيرتي المهنية إنجاز يعود الفضل فيه لي شخصياً فقط".

وأضاف: "أدين بالفضل في هذا لكثير من الأشخاص، وأهمهم زملائي في الفريق حالياً الذين كانوا رائعين، وهم جزء لا يتجزأ من كل ذلك تماماً مثلي".

وتابع: "أنا فخور جداً بهندرسون، فهو يتمتع بشخصية استثنائية. ساعدني منذ اليوم الأول وأحاول أيضاً مساعدته. إنه إنجاز خاص".

وأضاف: "مرونته هي التي جعلته في المكانة التي يستحقها الآن. السؤال الذي أوجهه لأي لاعب كرة قدم: ما الذي يجعلك لاعباً كبيراً؟ الموهبة أمام طريقة تصرفك؟ أعتقد أن هندرسون يمزج بينهما فهو لاعب استثنائي قادر على المنافسة على أعلى المستويات".