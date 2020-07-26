"لا أعتقد أن هناك مجنونا لا يريده"... إنتر ميلان يحدد موقفه من ميسي

أعلن أنتونيو كونتي، مدرب فريق أنتر ميلان الإيطالي، موقف ناديه من ضم النجم الأرجنتيني، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، إلى فريقه، وذلك بعد انتشار تقارير تشير إلى قرب رحيله إلى الدوري الإيطالي.

ونفى كونتي ما يشاع عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني من برشلونة إلى الفريق الإيطالي، معتبرا أن ميسي "بعيد جدا عما نريد بناءه".

وجاءت تصريحات كونتي، ردا على التقارير التي تتحدث عن إمكانية قدوم ميسي إلى الفريق الأسود والأزرق، بعد أن قام والده ووكيل أعماله، خورخي، بشراء منزل في ميلانو سينتقل إليه أوائل الشهر المقبل بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وقال كونتي "لا أعتقد أن هناك مجنونا في العالم لا يريد ميسي، لكنه بعيد جدا عنا وعما نريد بناءه"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عالمية.