رفع يديه... مسؤول في أحد الفرق الرياضية يشعر بالهلع بسبب "مسدس الحرارة"... فيديو

صدم أحد مسؤولي الفرق الرياضية في البرازيل عند توجيه جهاز فحص الحرارة إلى وجهه، بعد خروجه من الحافلة التي أقلت الفريق المشارك إلى الملعب.

رفع أحد المسؤولين الرياضيين في البرازيل يديه بخوف شديد، عندما شاهد جهاز فحص الحرارة، الذي ظن لوهلة من الزمن أنه سلاح ناري موجه إلى وجهه.

وتظهر المشاهد التي نشرتها وسائل إعلام برازيلية، قيام المسؤول البرازيلي في فريق "سيارا" الكروي، بالنزول من الحافلة ليلا، ليصدم بوجود الجهاز موجها إلى وجهه، فرفع يديه خائفا، ليدرك بعدها أنه مجرد جهاز كشف الحرارة.

وألزمت السلطات البرازيلية، جميع الفرق المشاركة أو المسؤولين والفنيين التباعين لهذه الفرق، بالقيام بفحص حرارة أجسادهم قبل دخولهم إلى الملاعب، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية، بحسب "أر تي" المشاهد أمس الأربعاء، قبل مباراة نصف النهائي لدوري "لكوبا دو نورديست" بين فريقي "سيارا" و "فورتاليزا".