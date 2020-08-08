برشلونة يجتاز نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال

تأهل نادي برشلونة الإسباني، إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الإيطالي، نابولي، في إياب دور الستة عشر

وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت.

⚽️ #UCL FULL TIME SCORES:



Bayern Munich 4-1 Chelsea

Fc Barcelona 3-1 Napoli



Barca and Bayern qualify for the Quarter-Finals.#XfmSports #TodaysHitMusic pic.twitter.com/E1Dx9288rH — Today's Hit Music (@XfmUG) August 8, 2020

وجاءت الأهداف الثلاثة لبرشلونة عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا، بحسب رويترز .

وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير/ شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.