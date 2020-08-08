برشلونة يجتاز نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال

وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت.
⚽️ #UCL FULL TIME SCORES:— Today's Hit Music (@XfmUG) August 8, 2020
Bayern Munich 4-1 Chelsea
Fc Barcelona 3-1 Napoli
Barca and Bayern qualify for the Quarter-Finals.#XfmSports #TodaysHitMusic pic.twitter.com/E1Dx9288rH
وجاءت الأهداف الثلاثة لبرشلونة عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا، بحسب رويترز .
وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير/ شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.
Gol del Napoli... ¡Pero anulado por fuera de lugar! 😱— TUDN USA (@TUDNUSA) August 8, 2020
Respira el Barcelona en el final del partido. 👀@FCBarcelona_es 3(4)-(2)1 @sscnapoliES #Barcelona | #Napoli | #UCL
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ومن المقرر أن يلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.
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