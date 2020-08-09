كشف تفاصيل مرض خالد الغندور

كشف مصدر مقرب من الإعلامي المصري لاعب نادي الزمالك السابق، خالد الغندور، أنه يعاني من بعض المشاكل الصحية في المعدة.

وأكد المصدر بحسب قناة "صدى البلد" المصرية، أن الوعكة التي تعرض لها الغندور بعيدة تماما عن كورونا.

وأشار المصدر إلى أن الغندور يعاني من بعض الآلام القوية فى معدته، ما أدى إلى دخوله المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.

وخضع خالد الغندور لبعض التحاليل والفحوصات لتحديد السبب الرئيس لآلام معدته، من أجل تلقي العلاج المناسب والعودة من جديد لممارسة عمله الإعلامي.