عقب تعرضه لوعكة صحية... الكشف عن حالة والد محمد صلاح

كشف مصدر مقرب من أسرة نجم منتخب مصر، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن الحالة الصحية لوالد اللاعب عقب تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب موقع "يالاكورة"، تعرض والد صلاح لوعكة صحية منذ أيام وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليؤكد المصدر أن حالته الصحية باتت مستقرة.

وأشار المصدر إلى أن محمد صلاح على تواصل دائم مع والده ويقوم بالاطمئنان عليه، عن طريق شقيقه ووالدته المرافقين له.

وأكد المصدر صعوبة قدوم صلاح إلى مصر بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، خاصة وأنه عند عودته إلى إنجلترا يجب أن يقضي 14 يوما في الحجر الصحي.

وأوضح المصدر أن الإجازة الحالية لمحمد صلاح قاربت على الانتهاء ولا يوجد وقت يسمح بالقدوم إلى مصر خاصة وأن ليفربول سيعود للتدريبات منتصف الشهر الجاري استعدادا للموسم الجديد.